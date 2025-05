Sportitalia - Panchina Napoli, Allegri grande candidato! Pronto il "sì" se Conte dovesse lasciare

Calciomercato Napoli - Arrivano importanti aggiornamenti da Alfredo Pedullà sul fronte allenatore Napoli in caso di eventuale addio di Antonio Conte a fine stagione.

Attraverso il proprio canale Youtube, infatti, l’esperto di mercato di Sportitalia ha fatto il punto sul valzer allenatori previsto in Serie A a partire da giugno dove, tra gli altri, potrebbe essere coinvolto appunto anche il club partenopeo.

“Allegri è stato messo su ogni panchina d’Italia, ma la verità è che può essere davvero un grande candidato per il Napoli. Conte e ADL si incontreranno a fine campionato dopo Napoli-Cagliari e si capirà il tutto. ADL è andato su Allegri già nel 2021 prima di virare poi su Spalletti.

Come prima idea gli era venuta proprio Allegri che disse “no grazie”. Oggi invece direbbe sì in caso di addio di Conte.

Sicuro Allegri sarebbe un candidato molto autorevole nel caso in cui dovesse esserci un cambio sul Napoli. C’è anche Pioli ma sullo sfondo”.