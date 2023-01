Ritiro Napoli-Juve, scelta la location della vigilia: il programma di azzurri e bianconeri |ESCLUSIVA

Ritiro Napoli Juve, il programma di azzurri e bianconeri in vista della sfida di venerdì 13 gennaio alle ore 20:45. La SSC Napoli si prepara alla gara importantissima valida per la 18° giornata del campionato di Serie A. La squadra di Spalletti attende i bianconeri di Allegri, con la Juventus che arriverà in città oggi atterrando alle 19:30 circa a Capodichino con un volo charter.

Ritiro Napoli Juve, ecco dove alloggia la Juve

Da Capodichino la squadra di Allegri si dirigerà presso la sede del ritiro, che quest'anno sarà all'Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele, spostandosi di qualche metro rispetto all'albergo che solitamente da sempre ospita la squadra torinese in trasferta a Napoli.

Il Napoli invece, come è capitato spesso a margine delle ultime sfide casalinghe, non dovrebbe effettuare il ritiro pre partita, con Spalletti che concederà quindi ai giocatori di restare a casa questa sera e ritrovarsi poi direttamente a Castel Volturno domani mattina per la rifinitura pre gara.

