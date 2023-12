Ranking Uefa, il Napoli si conferma al 16° posto: basta un pareggio per superare la Juventus

Ranking UEFA aggiornato: ecco come si presenta la nuova classifica dei coefficienti per club dopo la tre giorni delle coppe europee. La vittoria contro il Braga non cambia la posizione della SSC Napoli che si conferma al 16esimo posto in classifica, davanti al Benfica e subito dietro alla Juventus.

Ranking UEFA

Ranking Uefa al 13/12/2023

1 Man City 139.000

2 Bayern 136.000

3 Real Madrid 123.000

4 Liverpool 107.000

5 Psg 102.000

6 Inter 99.000

7 Chelsea 96.000

8 Lipsia 94.000

9 Man United 92.000

10 Roma 89.000

11 Barcellona 85.000

12 Dortmund 84.000

Siviglia 84.000

14 Atletico 82.000

15 Juventus 80.000

16 Napoli 79.000

17 Bayer Leverkusen 76.000

-----

22 Atalanta 66.000

32 Lazio 52.000

36 Milan 51.000

59 Fiorentina 29.000