Perquisizioni alla sede del Milan, ecco cosa rischia ora il club dopo i ritrovamenti delle autorità

Perquisizioni nella sede del Milan, anche per il suo predecessore Gazidis e per la sede del club, acquistato nel 2022 dal fondo Red Bird di Gerry Cardinale. L'ipotesi dei pm è che la società sia ancora di Elliott: la procura procede per «ostacolo all'autorità di vigilanza». L'edizione online del Corriere della Sera riporta quali sanzioni rischia il club rossonero:

"Lo scenario, se fosse rafforzato dagli esiti delle perquisizioni odierne della sede del Milan e delle case degli indagati, nonché dai sequestri dei loro telefoni e computer, non soltanto avrebbe aggirato le norme sulle comunicazioni obbligatorie del Milan alla Figc, ma avrebbe anche violato l'articolo 5 del regolamento Uefa: quello che nelle Coppe europee vieta che chi controlla già una squadra possa avere influenza pure su altri club iscritti alle medesime competizioni, situazione nella quale si troverebbe il fondo Elliott con il Milan perché già ha una influenza dominante (anche qui attraverso la leva di un grosso credito di poco meno di 200 milioni) su una squadra francese pure iscritta alla Champions League, il Lille (peraltro la squadra di provenienza dell’attaccante Leao e del portiere Maignan)".