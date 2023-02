"Parli solo di Milan, Juve e Inter...". Scontro De Maggio-Pellegatti in diretta su Italia 1! | VIDEO

De Maggio vs Pellegatti

Ultime notizie. Ieri sera su Italia 1, durante la trasmissione sportiva Pressing, si è assistiti ad uno scontro verbale tra il giornalista napoletano Valter De Maggio e il giornalista milanista Carlo Pellegatti.

De Maggio ha chiesto di replicare a Pellegatti ed ha dichiarato: "Non mi è piaciuto e sono particolarmente rammaricato per ciò che ha detto Pellegatti. Nel momento in cui Zazzaroni, a giusta ragione, ha parlato del Napoli e del fatto che ci sia solo il Napoli, mi dispiace molto che Pellagatti volesse parlare ancora di Milan, Inter e Juventus dopo mezz'ora che abbiamo parlato già di Milan, Inter e Juve. Se ne faccia una ragione Pellegatti, il Napoli è primo a 65 punti! Buonanotte!".

La risposta di Pellegatti: "Adesso che mi ha augurato buonanotte De Maggio, vado a letto. Sto leggendo un bel libro e vado a leggerlo ancora più felice". De Maggio non si frena e ribatte: "Poi te lo regalo io un libro, te lo regalo a giugno: sarà un bel libro".