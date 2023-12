DIRETTA | Pallone d'Oro africano, l'arrivo di Victor Osimhen ai CAF Awards | VIDEO

Ultime news calcio Napoli - Victor Osimhen è presente questa sera ai CAF Awards 2023 dove è in corsa per il Pallone d'Oro africano come 'Giocatore dell'anno': sfida Hakimi e Salah.

Pallone d'Oro africano: Osimhen ai CAF Awards 2023

Il calciatore del Napoli Victor Osimhen si trova a Marrakech, in Marocco, dove in questi minuti sta avvenendo la cerimonia di premiazione dei CAF Awards 2023. Di seguito la diretta testuale dell'evento:

18:30 - Victor Osimhen è arrivato sul gold carpet del CAF Awards 2023 con la sua famiglia e 'posa' per le foto di rito.

Osimhen ai CAF Awards 2023

Ecco il video dell'arrivo dell'attaccante del Napoli: