Pallone d'Oro 2024, Rodri sogna: "Sarebbe un risultato incredibile"

Ultime notizie- Arrivano delle novità importanti che riguardano la possibilità di vittoria del Pallone d'Oro 2024 in vista dei prossimi mesi. Perché l'ultima edizione del Pallone d'Oro 2023 ha visto vincitore Leo Messi e ora ci sono novità su quello che può accadere nella prossima cerimonia.

Pallone d'Oro 2024

Pallone d'Oro 2024: un candidato per la vittoria

Un candidato si fa avanti su quello che può essere il prossimo vincitore del Pallone d'Oro 2024. Perché dopo la classifica del Pallone d'Oro della passata stagione ora può tutto migliorare in vista dei prossimi anni per alcuni giocatori. Tra i candidati per la vittoria del prossimo anno ci sono chiaramente come sempre Mbappe, Haaland, Bellingham e ora anche Rodri del Manchester City che sogna il Pallone d'Oro dopo il 5 posto dello scorso anno.

A parlare è stato proprio Rodri del Manchester City sul prossimo Pallone d’Oro a France Football: "Lo sogniamo tutti, sarebbe un risultato incredibile. Mi piacerebbe se un giorno dovesse vincere un centrocampista difensivo come me, significherebbe tantissimo sia per il vincitore sia per i giovani che vogliono ricoprire questo ruolo. In questo modo saprebbero di poter essere riconosciuti anche se non sono coloro che segnano tanti gol e compiono azioni brillanti. Sarebbe un segnale importante per tutto il calcio. Mi sto godendo quella posizione, posso dire di essere il quinto giocatore migliore del mondo”.