Nigeria-Camerun, formazioni ufficiali: Osimhen sfida Anguissa!

Serata importantissima in Coppa d'Africa, si gioca Nigeria-Camerun valida per gli ottavi di finale. Chi vince va ai quarti, chi perde va a casa. Questa sera dunque il Napoli potrà riavere a disposizione uno tra Anguissa e Osimhen. Ecco le formazioni ufficiali, entrambi gli azzurri sono in campo:

NIGERIA (3-4-2-1): Nwabali; Ekong, Ajayi, Bassey; Aina, Iwobi, Onyeka, Zaidu; Lookman, Simon; Osimhen.

CAMERUN (3-4-3): Ondoa; Castelletto, Gonzalez, Wooh; Ngamaleu, Anguissa, Ntcham, Tolo; Toko Ekambi, Magri, N'Koudou.