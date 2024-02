Napoli-Verona, testa al campionato adesso. Chiuso il calciomercato, gli azzurri sono chiamati a una rincorsa in ottica 4° posto distante solo 4 punti ma con diverse squadre nel mezzo da scavalcare.

Conferenza Mazzarri Napoli-Verona: quando si farà

Domani, in vista del match di campionato per la 23a giornata di Serie A, Walter Mazzarri parlerà in conferenza a Castel Volturno alle ore 12:00.