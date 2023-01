Napoli-Roma, un messaggio vocale svela il retroscena degli scontri in autostrada!

Scontri tra napoletani e romani all'autogrill. La Repubblica ricostruisce il botta e risposta sui social dopo l'accaduto.

Lo scontro tra le due fazioni, dopo la battaglia in autogrill, si è spostato anche sui social, dove tanti sono i commenti minacciosi sotto i video da Arezzo: "Tutti di cenere dovete diventare napoletani colerosi". All'insulto c'è chi risponde senza mezzi termini: "vi buchiamo". Un altro utente, invece, accusa i tifosi della Roma, di non avere abbastanza coraggio: "Romanista ebreo non carichi più!". Tanti sono gli insulti verso Antonio De Falchi, il tifoso giallorosso ucciso da tifosi del Milan nel 1989, e Ciro Esposito, ucciso nel 2014: "ci vorrebbe un Ciro Esposito all'anno".

Tante inoltre sono le testimonianze che arrivano dal posto. In un audio divenuto virale si sente un tifoso napoletano commentare l'accaduto: "Sono venuti i romani, sono scesi a piedi, sono venuti per combattere poi sono scappati". In un altro messaggio vocale, invece, si sente un tifoso della Roma che racconta: "hanno fatto una bella azione i napoletani, studiata nei minimi particolari. Però i romanisti ci stavano: sono scesi, si sono compattati e sono andati incontro allo scontro".