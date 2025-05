Napoli in festa dopo lo 0-0 a Parma! Tifosi radunati a Capodichino per attendere la squadra | VIDEO

Il Napoli è primo in classifica a +1 sull'Inter! Il pareggio contro il Parma al Tardini non è un male troppo grave perché l'Inter fa 2-2 in casa con la Lazio e il discorso scudetto è rimandato a settimana prossima. Intanto un migliaio di tifosi napoletani aspetta la squadra all'Aeroporto di Capodichino.