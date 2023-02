Moviola Sassuolo Napoli: gol annullato a Lauriente, il motivo | FOTO

Moviola Sassuolo Napoli 2023, arrivano le ultime notizie con l'analisi della partita giocata per l'anticipo della 23esima giornata di Serie A. La moviola di Sassuolo Napoli.

Moviola Sassuolo Napoli

Sassuolo Napoli - Nel primo tempo è stato annullato un gol a Lauriente del Sassuolo. Svelato il motivo da Luca Marelli che fa a Dazn la moviola Sassuolo Napoli:

L'attaccante del Sassuolo ha approfittato di uno scivolone di Olivera che ha lisciato la palla, ma il calciatore del Napoli è stato sgambettato da Defrel prima che era in posizione di fuorigioco. Per questo motivo il Var ha richiamato l'arbitro al monitor e dopo aver controllato ha deciso di annullare, come da regolamento, il gol di Lauriente per il fuorigioco di Defrel che incide sull'azione per aver ostacolato Olivera che tentava di ribattere il pallone.