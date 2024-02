Classifica monte ingaggi serie A: la posizione del Napoli

Serie A - Il sito TMW ha pubblicato il monte ingaggi delle squadre di serie A in questa stagione. La cifra pubblicata per ogni club deve intendersi chiaramente al netto. In testa c'è la Juventus con quasi 75 milioni al secondo posto troviamo l'Inter con 74 milioni. Di seguito riportiamo la classifica completa del monte ingaggi della serie A.

Classifica monte ingaggi serie A

1. Juventus 74,78 milioni

2. Inter 74,15

3. Roma 65,22

4. Milan 59,65

5. Napoli 53,68

6. Lazio 43,99

7. Atalanta 33,80

8. Fiorentina 31,36

9. Torino 24,63

10. Genoa 20,09

11. Sassuolo 19,74

12. Bologna 18,95

13. Udinese 17,86

14. Monza 16,71

15. Salernitana 15,72

16. Cagliari 13,58

17. Frosinone 12,54

18. Empoli 10,90

19. Hellas Verona 9,47

20. Lecce 9,08