Rissa a Bari, arrestati tre uomini compreso il padre del bambino!

Tre uomini, tutti di Toritto in provincia di Bari, sono stati arrestati a seguito dell’inchiesta lampo avviata dalla Digos sull’aggressione all’esterno dello stadio San Nicola domenica 4 maggio. Un episodio di violenza sotto gli occhi di un bambino in lacrime, figlio dell’uomo che è stato picchiato mentre andava a riprendere lo zainetto lasciato all’interno dello stadio durante la contestazione dei tifosi alla società.

Tra gli arrestati c’è anche il padre del bambino, vittima del pestaggio ma accusato di una precedente aggressione che sarebbe stata all’origine di quest’ultima, ripresa in un video che è diventato virale. Un episodio che dunque non ha a che vedere con la tifoseria, che poche ore dopo si era dissociata dall’accaduto con un comunicato in cui condannava l’episodio.

"Si tratta di questioni personali, nulla c’entra con la tifoseria organizzata. È stato triste vedere come un episodio circoscritto sia diventata una macchia per la città che non ha colpe”, spiega l’avvocato Claudio Solazzo che difende il padre del bambino.