Milan: infortunio Leao, le condizioni e i tempi di recupero

Brutte notizie per il Milan di Stefano Pioli che perde per infortunio il suo miglior giocatore, Rafael Leao, nella partita contro il Lecce. Infortunio muscolare per il giocatore che dovrà stare fermo diverso tempo.

Milan: infortunio Leao, le ultime sulle condizioni

