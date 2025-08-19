ULTIM'ORA Rai - Juanlu Sanchez ad un passo! Il Napoli ha aumentato l'offerta al Siviglia
Juanlu Sanchez
Il Napoli ha aumentato l'offerta al Siviglia per Juanlu Sanchez e si prepara a chiudere l'acquisto
Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, svela le ultime notizie sul prossimo colpo del Napoli per Juanlu Sanchez:
"Ultim'ora da Siviglia. Il Napoli ha aumentato ufficialmente offerta ci conferma entourage. 17.5 milioni non più 17. Accordo a un passo per Juanlu Sanchez".
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News