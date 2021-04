Marcelo Burlon X SSC Napoli, spunta la data per la presentazione! Ecco l'intera collezione [FOTO CN24]

Ultimissime calcio Napoli - E' in arrivo una novità di marketing per la SSC Napoli, con Kappa (messa in discussione) che probabilmente vorrà chiudere in grande stile la lunga collaborazione con il club azzurro. E allora è in arrivo una collezione in partnership con Marcelo Burlon, un'iniziativa che ha portato frenesia e interesse soprattutto nei più giovani visto lo stile.

Kombat Pro 2021 Marcelo Burlon Napoli, ecco quando sarà ufficializzata

Ma i più curiosi dovranno pazientare ancora un po': non la vedremo infatti contro la Sampdoria, nella giornata di domani. Come raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24 da fonti interne alla società, la partnership dovrebbe essere ufficializzata nel prossimo fine settimana. Quindi, nei giorni di vigilia di Napoli-Inter. Lo shooting infatti è avvenuto lo scorso venerdì e la promozione della collezione dovrebbe quindi avvenire ad una settimana da quella data. Non è assolutamente, quindi lo ribadiamo, un fake, bensì una trovata di marketing in triplo co-branding.

Sono in arrivo due Kit Gara, una da gioco e un’altra per i portieri (la gialla), realizzate in collaborazione con Robe di Kappa e lo stilista Marcelo Burlon, argentino con padre italiano e che ha un legame intenso con Maradona. Le maglie gara si chiameranno Kombat Pro 2021 Marcelo Burlon Napoli.

Maglia Burlon Napoli: simulazione CN24

Tuta Napoli Marcelo Burlon e non solo: la collezione

Ma non solo. Perché nella collezione, da catalogo Kappa, sono presenti anche due tute (con zip centrale e senza), T-Shirt, cappellino, zaino e un pallone.

Vi mostriamo in anteprima tutte le foto da catalogo della nuova collezione Burlon X Kappa X SSC Napoli: