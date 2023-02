Lancio di peluche in campo in Turchia, gesto da brividi: il motivo è splendido! | VIDEO

Ultime notizie calcio - Bel gesto di solidarietà in Turchia, durante la gara della Super Lig tra Besiktas e Antalyaspor. Il match è stato momentaneamente interrotto al 5' minuto di gioco ,per una splendida iniziativa destinata alle popolazioni colpite dal terremoto, in particolare per i bambini: dagli spalti, da tutti i settori dello stadio, sono piovuti in campo migliaia di peluche e giocattoli.

Lancio di peluche in Besiktas-Antalyaspor

I giocattoli sono stati lanciati in campo per essere donati alle più piccole vittime delle popolazioni colpite dal sisma del 6 febbraio. Dopo gli applausi, i giocatori hanno contribuito a liberare il rettangolo di gioco per permettere la ripresa della partita. Un bellissimo gesto di solidarietà dei tifosi verso i tanti bambini sfollati dopo il terremoto che ha messo in ginocchio la Turchia.

Di seguito le immagini dell'emozionante episodio al 5' della sfida di Super Lig, clicca su play per guardare il video: