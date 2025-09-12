Denunciati 21 ultras del Verona: aggredirono le famiglie napoletane con cinghie e bastoni | VIDEO

Denunciati 21 ultras dell'Hellas Verona accusati di aver aggredito i tifosi napoletani nella notte del 23 maggio 2025, mentre festeggiavano la vittoria dello scudetto presso una pizzeria nella zona ZAI di Verona.

Circa una quarantina di persone, tra cui donne e bambini, tutti tifosi del Napoli residenti nel veronese, si erano radunati festeggiare insieme la vittoria dello scudetto 2025 all'ultima giornata. Secondo quanto ricostruito dalla Digos di Verona, di ultras del gruppo "Hellas Army" si erano radunati prima radunati allo stadio Bentegodi e poi, a volto coperto e armati di cinghie e bastoni, avevano aggredito le famiglie di tifosi napoletani. "Andatevene a casa, qui non c’è spazio per i vostri festeggiamenti, via le bandiere... voi napoletani non potete festeggiare". Queste le parole pronunciate da alcuni degli aggressori, secondo la versione rilasciata da una vittima.

I denunciati sono tutti ultras del Verona, tra i 19 ed i 49 anni, molti di loro con precedenti o già sottoposti a DASPO. Dovranno rispondere dalle accuse per il danneggiamento delle auto in sosta e per le cinque persone rimaste ferite. Un napoletano residente a Verona riportò addirittura la frattura di una costola. Guarda il video diffuso dalla Polizia.