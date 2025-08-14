Politano a Radio CRC: "Da lunedì testa al Sassuolo! Ora riposiamo, bilancio del ritiro positivo. Conte sta provando altri moduli"

Matteo Politano ha commentato Napoli-Olympiacos 2-1 ai microfoni di Radio CRC, la radio partner della SSC Napoli. Ecco le dichiarazioni di Politano nel post-partita:

"Il bilancio del ritiro Ã¨Â positivo: abbiamo finito il ritiro con una bella vittoria contro una squadra tosta che veniva forte a contrasto su tutti i palloni. Siamo contenti di aver chiuso cosÃ¬, ora ci riposiamo qualche giorno perchÃ© ce lo meritiamo e poi da lunedÃ¬ inizieremo a pensare al Sassuolo.

Nuovo modulo? Il mister sta cercando di trovare altre soluzioni rispetto al 4-3-3, come questo modulo con piÃ¹ centrocampisti. Noi dobbiamo cercare sempre di dare il massimo e poi deciderÃ il mister chi gioca e come.

La nuova stagione? Câ€™Ã¨ tanta voglia di iniziare questa stagione, anche se ora vogliamo riposarci, essendo stati tanti giorni di ritiro. Ci meritiamo qualche giorno di relax, ma poi ci concentreremo al massimo perchÃ© abbiamo voglia di fare bene e di ricominciareÂ».