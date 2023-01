Inchiesta Report sulla Juventus: spunta il "Libro Nero FP" di Paratici! | VIDEO

L’inchiesta di Report raccoglie per la prima volta tutti gli atti d’indagine sulla Juventus, tra cui i contenuti rimasti finora inediti di alcuni interrogatori eccellenti e la ricostruzione dettagliata di quanto accaduto.

Libro Nero FP

In particolare, Report si concentra sul cosiddetto "Libro Nero FP" trovato dalla Guardia di Finanza negli uffici della Juventus, dove "FP" sono le iniziali di Fabio Paratici, per oltre dieci anni direttore sportivo del club. Secondo gli inquirenti Paratici è la mente del sistema di azioni correttive messe in piedi dalla società. Lo stesso Paratici rompe il silenzio con Report e per la prima volta si difende: non è lui il responsabile di tutti i mali della Juventus.

Report ha tentato di intervistare anche l'allenatore Massimiliano Allegri, che in conferenza stampa si è rifiutato anche lui di rispondere.