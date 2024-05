Nuovo allenatore Napoli, tutti i nomi finora accostati: elenco aggiornato

Solo una cosa è certa al momento: il Napoli avrà un nuovo allenatore la prossima stagione. Chi questo sia, non è dato saperlo. Non ancora quanto meno. Il cerchio sembra essere ristratto tra Antonio Conte, Gian Piero Gasperini, Stefano Pioli e Vincenzo Italiano: tuttavia, al netto di possibili sviluppi e rifiuti, non sono da escludere nuove piste euna sorpresa che potrebbe spuntare dal cilindro di Aurelio De Laurentiis. Il presidente vuole ripartire da una certezza e possibilmente da un nome incoraggiante dopo questo anno disastroso, ma non sono da escludere in assoluto colpi di teatri.

Nuovo allenatore Napoli: elenco completo nomi accostati

Nel frattempo, al di là del poker che attualmente sembra caldo, sono già innumerevoli gli alleantori accostati alla panchina partenopea. La lista è lunga e rivediamola in rigoroso ordine alfabetico:

Massimiliano Allegri

Francesco Calzona

Antonio Conte

Roberto De Zerbi

Roberto Farioli

Gian Piero Gasperini

Alberto Gilardino

Vincenzo Italiano

Ivan Juric

Jurgenn Klopp

Thiago Motta

Raffaele Palladino

Fabio Peccia

Stefano Pioli

Davide Possanzini

Marco Rose

Maurizio Sarri

Giovanni Tedesco

Panchina Napoli, chi arriverà alla fine?

Un elenco di quasi 20 nomi totali e manca ancora un mese alla fine del campionato, con suggestioni e indiscrezioni che non mancheranno di certo fino alla conclusione di maggio. Nel frattempo l'elenco presente identikip di vario tipo, ovvero profili internazionali come Conte e Klopp, esperienza italiana come gli stessi Gasperini e Pioli passando poi per giovani talenti emergenti su cui ADL potrebbe affidarsi per un nuovo ciclo virtuoso come Farioli, Possanzini e Tedesco.

Su chi potrebbe ricadere la scelta? Di sicuro, dopo le esperienze vissute prima con Garcia e poi con Mazzarri, ovvero tecnici non più aggiornati a un calcio moderno, il patron proverà ad affidarsi su nomi che diano una garanzia senza fare salti troppo rischiosi. Sa che non può permetterselo dopo un'annata così e con una piazza ferita e furibonda. Ed è per questo che proverà di sicuro a prendere un nome che possa convincere la piazza. Dovessero sfumare i primi della lista, a quel punto non è totalmente da escludere una scommessa con un mister in rampa di lancio. Ma questo potrebbe essere delineato alla Serie A, dove ha già dimostrato di essere all'altezza, e quindi verrebbe da pensare a un Palladino. Difficile pensare a una guida tecnica promettente ma senza esperienza nel massimo campionato italiano. Qualcuno dice occhio alla pista straniera ma a meno che il nome non sia forte, potrebbe risultare complicato dopo la scottatura con Garcia.