Il Napoli si squaglia nel finale: un gol subito su quattro arriva nell'ultimo quarto d'ora, e così sono scomparsi sei punti per la Champions

Ultime notizie Napoli - Dopo l’ennesima partita chiusa senza mantenere la porta inviolata, quella di Francesco Calzona in conferenza stampa più che una ammissione è sembrata un gesto come a gettare le armi, al limite della resa:

“Dovevamo chiuderla perchè in questa annata prendiamo sempre gol, raddoppiare ci avrebbe reso la vita più facile”

Al Napoli è successo tante volte di subire gol nel finale, nell’ultimo quarto d’ora sono arrivati il 25% dei gol subiti, 11 su 44. Una squadra che, più ci si avvicina al fischio finale, più si sgretola: una percentuale del genere è superata da squadre in lotta per non retrocedere - Udinese (34,6%, 18 su 52), Salernitana (33%, 25 su 75), Sassuolo (25,7%, 18 su 70), Frosinone (25,3%, 16 su 63), - e da due squadre che non hanno nulla da chiedere al campionato da qualche giornata (Genoa 32,5% con 14 su 43, Monza 26% con 12 su 46).

Di questi undici gol subiti dal Napoli nell’ultimo quarto d’ora, più recuperi, quelli di Luvumbo con il Cagliari, quello di Abraham con la Roma e quello di Success ieri con l’Udinese sono costati sei punti totali, con tre vittorie sfumate tra l’89’ ed il 96’. Un pizzico di attenzione in più, di concentrazione che non viene meno, e tecnicamente quota 57 era a portata. In piena lotta per un posto in quella Champions League ormai matematicamente irraggiungibile.