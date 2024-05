Udinese, Ehizibue: "Giocato bene contro un Napoli forte, ma lo siamo anche noi!"

Ultime notizie SSC Napoli - Durante il post-partita di Udinese-Napoli, è intervenuto il difensore dell’Udinese Kingsley Ehizibue:

“Il punto è molto importante per noi. Adesso abbiamo tre finali. Abbiamo giocato una buona partita contro una squadra forte. Anche noi lo siamo. Ringrazio lo staff, sto sempre meglio. Adesso si pensa alla prossima gara. Col Lecce sarà un match intenso. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto contro il Bologna e il Napoli. Success è un giocatore molto fisico e forte, è molto importante per noi. Sono contento per lui e spero ne faccia un altro”