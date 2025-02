Il Como ha due record in Serie A: 83% dei gol su azione e primo per tiri dopo un recupero in pressing alto | FOTO

In vista di Como-Napoli, un'analisi tattica della squadra avversaria con i dati Opta pubblicati dalla SSC Napoli.

Le prerogative del Como riflettono a pieno l’idea (e quello che era anche lo stile) di gioco del suo allenatore, Cesc Fabregas. Il Como è infatti una squadra che va alla ricerca del gol spesso tramite il palleggio, grazie anche alla qualità dei suoi interpreti. Non sorprende il fatto che ben l’83% delle gol comasche siano arrivati su azione (25/30), la più alta percentuale di questo campionato.

Ma i giocatori del tecnico spagnolo, oltre ad essere pericolosi quando avanzano con la palla tra i piedi, sono anche abili nelle sortite offensive senza palla, dandone mera dimostrazione proprio nell’ultima giornata. Il primo gol nel successo esterno del Como contro la Fiorentina è arrivato con un attacco in contropiede, portato a termine da Assane Diao, per quella che è stata la quinta marcatura del Como da questa situazione di gioco nel campionato in corso, meno soltanto di Juventus (otto) e Milan (sei).

Il Como dunque sa ripartite ma è anche capace di pressare alto e trasformare la pressione in un’azione offensiva. Basti pensare che sono ben 35 le conclusioni dei lariani a seguito di un recupero palla entro massimo 40 metri dalla porta avversaria, un record condiviso con la Lazio in questa Serie A, segnando inoltre cinque gol da questa dinamica, proprio come il Napoli e alle spalle soltanto dell’Inter (sei).