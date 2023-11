Ultimissime Calcio Napoli - Gol Kvaratskhelia! L'azzurro sblocca il match contro la Scozia al minuto 15.

Video gol Kvaratskhelia Georgia-Scozia

Cross dalla destra, Kvara taglia sul primo palo ed insacca in porta in scivolata. Rete da rapace d'area per l'attaccante del Napoli che scalda i motori in vista del rientro in campionato sotto la nuova gestione di Walter Mazzarri.