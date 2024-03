Dalla Polonia accusano il Napoli: "Neanche un post di congratulazioni a Zielinski per l'Europeo. A Kvara invece sì"

La Polonia ha staccato il pass per partecipare al prossimo Europeo. Un traguardo importante per la nazionale di cui fa parte anche l'azzurro Piotr Zielinski. Ai media polacchi non è però sfuggito un comportamento social da parte della SSC Napoli. Nel mirino del portale - Wprost Sport - è finito infatti un messaggio di congratulazioni del club per Khvicha Kvaratskhelia che con la Georgia andrà agli Europei.

Nel dettaglio, Wprost Sport, scrive che il Napoli non ha avuto lo stesso trattamento per Piotr Zielinski al quale il club non ha fatto congratulazioni social per il traguardo raggiunto con la Polonia. Un gesto che - per il portale polacco- è l'ennesima prova del rapporto ormai non più idilliaco tra il Napoli e Piotr che ha scelto di non prolungare il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.