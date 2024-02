Il mercato del Napoli non gioca: Dendoncker si sta facendo una domanda, solo un acquisto ha dato risposte

Ultime notizie Napoli - C’è un mercato in casa Napoli che sta lì, adagiato in panchina, e ricorda che la stagione è cominciata male e poi è andata peggiorando. Ne parla il Corriere dello Sport.

Qualcuno è entrato, qualche altro no, e dunque il Napoli che ha giocato era quello del passato, tranne rare eccezioni:

“Mazzocchi titolare per esigenze indiscutibili, la squalifica del capitano. Il Napoli ha lasciato che in mezzo alla difesa restasse il buco lasciato da Kim, Natan una scommessa che Micheli ha voluto tentare in Brasile. Cajuste è alternativo ad Anguissa o a Zielinski, Lindstrom è riuscito solo recentemente a fornire indicazioni più dettagliate sulla propria natura.

A gennaio Dendoncker (11 minuti giocati) starà chiedendosi perché mai sia stato interpellato; Traore 81 minuti e va analizzato, avendo fissato il riscatto a 25 milioni. Le risposte più rassicuranti le ha fornite Ngonge, l’acquisto diretto e interpretato da De Laurentiis”