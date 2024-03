Da Bergamo: "Koopmeiners in dubbio! Oggi l'Atalanta parte per Napoli, Gasperini deciderà all'ultimo"

Ultime notizie. Domani c'è Napoli-Atalanta e la squadra di Gasperini si prepara ad affrontare gli azzurri in una sfida decisiva per la corsa Champions, che però arriva 4 giorni prima l'impegno in Coppa Italia per i bergamaschi.

Napoli-Atalanta

Ecco perché Gasperini dovrà gestire le energie, come racconta oggi il Corriere di Bergamo. L'Atalanta - che non vince in campionato dal 17 febbraio, 40 giorni fa - si allenerà dopo pranzo e poi partirà per Napoli, senza bergamaschi al seguito per il divieto di trasferta.

La grana principale per l'Atalanta è rappresentata da Koopmeieners: ieri si è allenato a parte e Gasperini sarà indeciso fino all'ultimo se convocarlo o meno dopo l'infortunio al polpaccio. Out anche De Ketelaere.