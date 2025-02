Conferenza Conte Como-Napoli: orario e dove vederla

Conferenza Conte Como-Napoli: pronto l’appuntamento a Castel Volturno in vista della trasferta a Como per la 26a giornata di Serie A. Il tecnico presenterà la gara del Sinigalia, tornerà su Lazio-Napoli e commenterà le ultimissime come l’infortunio di Pasquale Mazzocchi.

Conferenza Conte Como-Napoli

La conferenza di Conte si terrà sabato 22 febbraio alle 14.45 al centro sportivo.