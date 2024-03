Clamoroso dalla Spagna - Problema al cuore per Cancelo, carriera a rischio? Con il Napoli l'ultima partita giocata

Incredibile quello che starebbe accadendo per quanto riguarda un calciatore di grande spessore che vive un momento difficile. Arriva la notizia di un possibile problema al cuore per lui accusato dopo Barcellona-Napoli di Champions League.

Problema al cuore dopo Barcellona-Napoli: le condizioni

Incredibile la notizia che è arrivata dalla Spagna che riguarda le condizioni del giocatore che avrebbe accusato un problema caridaco dopo Barcellona-Napoli di Champions. La situazione ora resta da monitorare e può seriamente mettere preoccupazione in tutto l'ambiente dopo quello che è già capitato nel 2021 con un altro giocatore. Ci sono ora degli aggiornamenti sulle condizioni di Joao Cancelo che ha segnato in Barcellona-Napoli ed è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria per il passaggio turno del Barcellona nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli.

Ora però arriva la notizia dalla Spagna che fa tremare tutti i tifosi del Barcellona e non solo riguardo le condizioni di Cancelo che avrebbe accusato un problema al cuore e per questo non sarebbe sceso in campo nell'ultima gara di campionato contro l'Atletico Madrid. Escluso addirittura dalla lista dei convocati. E secondo l'indiscrezione lanciata dagli spagnoli di RAC1, il motivo è molto più grave di quanto si potesse pensare. Perché dietro il forfait del giocatore portoghese è possibile che ci sia un grave problema al cuore per Cancelo. Gli esperti medici del club blaugrana riterrebbero infatti che il portoghese possa avere problemi cardiaci, ed in particolare ci sarebbe da escludere la possibilità che il giocatore possa avere una malattia cardiaca ereditaria, sempre stando alle indiscrezioni lanciate dall'emittente iberica, che cita fonti anonime.

RAC1 ha rivelato che proprio un parente di Cancelo soffre di un problema cardiaco, e i medici blaugrana vogliono escludere che questo non abbia carattere ereditario, Per questo motivo sarebbero stati disposti approfonditi accertamenti diagnostici. Dopo queste rivelazioni, la dedica del compagno Fermin Lopez dopo la rete ai Colchoneros ("Questo gol è per Cancelo che sta attraversando un momento difficile") suonano piuttosto sinistre. Il Barcellona ha già vissuto una cosa del genere nel 2021 con Aguero che si è poi ritirato dal calcio.