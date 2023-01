Clamoroso Bargiggia: "Out Kvaratskhelia dal 1' in Napoli-Juve è la riflessione di Spalletti! Il sostituto"

Ultime notizie Serie A - Si avvicina Napoli-Juventus di questa sera, ed è tempo di scelte ufficiali per i due allenatorei che a breve, nel pomeriggio, dopo la riunione tecnica comunicheranno le formazioni ai propri calciatori. E in queste riflessioni, secondo Paolo Bargiggia, si fa largo una clamorosa ipotesi.

Napoli-Juve, Kvaratskhelia out?

Come scrive su Twitter Bargiggia infatti Spalletti starebbe riflettendo ad un Napoli senza Kvaratskhelia:

"Scenario suggestivo nei pensieri di Spalletti ma non certo, al momento, in vista di Napoli-Juve: Elmas al posto di Kvara dall'inizio... No certezze, ma riflessioni del tecnico e del suo staff".