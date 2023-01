Choc a San Siro: Milan-Sassuolo 2-5, ora i rossoneri rischiano la zona Champions

Notizie Calcio - Clamoroso a San Siro: Milan-Sassuolo 2-5. Nuovo tracollo rossonero che arriva quindi a sei partite consecutive senza successo ma questa volta affonda in una maniera clamorosa e ora rischia anche la zona Champions.

Milan-Sassuolo 2-5: clamoroso a San Siro

A fronte dei sogni di una rincorsa scudetto come l’anno scorso, i rossoneri ora devono guardarsi alle spalle poiché scivolano al 4° posto a soli +1 su Lazio e Roma in campo stasera. Gara mai in discussione al Meazza: ospiti avanti con Defrel e Frattesi, Giroud accorcia le distanze ma Berardi la richiude prima della fine del primo tempo. Nella ripresa arriva il quarto gol con Laurentie da rigore e la cinquina con Matheus Henrique. Origi accorcia all'85esimo, quando ormai la maggior parte dei tifosi aveva già abbandonato lo stadio.