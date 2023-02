Chiariello: "Il Napoli stanca le avversarie! Spezia sfiancato, Spalletti è mister clean-sheet"

Ultime notizie, ecco l'editoriale del giornalista Umberto Chiariello a Canale 21, nel post-partita di Spezia Napoli 0-3 allo stadio Picco.

"Passo da capolista, vittoria da grande squadra. Chi analizza una partita di calcio, guardando agli errori che accadono durante la partita, francamente dovrebbe studiare, perché non capisce che gli errori non nascono da soli, ma sono indotti dalla forza dell'avversario. Gli errori gratuiti sono una cosa rara. Cosa voglio dire? Che il Napoli ha avuto sempre il bandolo della matassa. È ovvio che quando giocano 10 uomini dietro la linea della palla, è più difficile e bisogna avere un ritmo alto. Ma il Napoli stanca le avversarie! Il Napoli ti induce all'errore! Lo Spezia è stato sfiancato".

Poi Chiariello azzarsa un paragone, quello tra Victor Osimhen e José Altafini: "Victor è nella scia dei grandi attaccanti del Napoli, può diventare uno dei capocannonieri della storia del club".

In chiusura, Chiariello elenca le avversarie nella corsa scudetto: "Distanza siderale. Solo il Napoli può perdere il titolo, che ormai è quasi acquisito. C'è un dato che voglio aggiungere: Spalletti è mister clean-sheet, in ben 59 partite sulla panchina del Napoli, per 25 volte il Napoli non ha subito gol, il 42%".