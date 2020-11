Carmen Di Pietro: "Io distrutta, sono stata fidanzata con Maradona negli anni '90". Ma la foto fa discutere

Ultimissime calcio Napoli - Carmen Di Pietro: «Sono distrutta». Ma nel fotomontaggio lei è in costume e sorride. Scoppia la polemica. A pochi minuti dalla notizia della morte del Pibe de Oro, una valanga di commenti per salutare la leggenda del calcio ha invaso i social.

Carmen Di Pietro Maradona, love story negli anni '90?

Carmen Di Pietro Maradona, il fotomontaggio fa discutere

Ma tra i tanti messaggi di cordoglio, quello di Carmen Di Pietro ha fatto scatenare una polemica. La showgirl ha dedicato dolci parole al calciatore scomparso: «Sono distrutta. Diego ti ho voluto bene veramente. Sei il mio campione. Ma è la foto a corredo che ha fatto infuriare i fan. Nell'immagine-fotomontaggio, dietro a Maradona, una Carmen Di Pietro sorridente e in costume . Immediate le reazioni dei follower: «Non si usa l'immagine di qualcuno per prendere like». E ancora: «Ma tu vestita mai». Ma c'è anche chi la difende: «Sei una bella persona». Poi Carmen spiega: «Questa foto gira da anni sui social, è vero non ho foto con lui. Sono stata la sua fidanzata negli anni 90».