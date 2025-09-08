Biglietti Torino-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania! Prezzi e limitazioni per il Settore Ospiti

Notizie  
Biglietti Torino-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania! Prezzi e limitazioni per il Settore Ospiti

Ultime notizie Serie A, trasferta vietata ai campani: ecco il prezzo dei biglietti per Torino-Napoli nel settore ospiti

Ultime notizie Serie A - La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Torino-Napoli, in programma sabato 18 ottobre 2025, alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino, saranno in vendita con le seguenti modalità:

"I biglietti saranno disponibili dalle ore 10:00 di martedì 9 settembre 2025, on line e presso i punti vendita (ad esclusione dei punti della regione Campania), sul circuito VivaTicket.

Come da disposizioni delle autorità competenti, in attesa delle determinazioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive,  la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania per tutti i settori dello stadio.

L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania".

Prezzo biglietti settore ospiti Torino Napoli

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì 17 ottobre 2025. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi:

  • Prezzo Settore Ospiti: € 39,00.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

Torino-Napoli: settore ospiti
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top