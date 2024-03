Biglietti Inter-Napoli, si attende la decisione ufficiale sul settore ospiti! Domenica 17 marzo alle ore 20:45 il Napoli torna in trasferta allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano, ma per il momento non sono state ancora rese note le modalità di acquisto dei biglietti per il settore ospiti riservato ai napoletani.

In attesa delle disposizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza, l’acquisto per i residenti nella regione Campania è limitato ai possessori di tessera Siamo Noi, valida e sottoscritta entro l’11 febbraio, e ai Soci Inter Club iscritti alla data dell'11 febbraio.

Per il settore ospiti invece non è ancora stato reso noto il prezzo del biglietto né le modalità di acquisto. Con ogni probabilità, però, la trasferta potrebbe essere vietata ai residenti nella Regione Campania per evitare problemi di ordine pubblico.