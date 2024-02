Beffa anche per l'Atalanta: dalla Nigeria Lookman torna infortunato

Napoli - Ci sono delle nuove notizie che riguardano le squadre di Serie A. La Coppa d'Africa è terminata da qualche giorno e ora ci sono aggiornamenti che riguardano i rientri di alcuni giocatori come Osimhen che ha perso il volo e tarderà per tornare a Napoli saltando anche la prossima partita di campionato col Genoa molto probabilmente. Problema anche per Lookman dell'Atalanta.

Osimhen e Lookman

Problema al rientro in Italia: dalla Nigeria torna infortunato

La Nigeria di Osimhen e Lookman ha perso in Finale la Coppa d'Africa dopo una lunga competizione durata circa un mese. Adesso ci sono problemi per i due attaccante che giocano in Serie A rispettivamente con Napoli e Atalanta.

Perché Osimhen ha perso la coincidenza dei voli che l'avrebbe riportato a Napoli nelle prossime ore per dei problemi di ritardi dei voli, mentre anche l'Atalanta ha subito una beffa con Ademola Lookman rientrato infortunato e con un problema alla caviglia che non gli permetterà di giocare la prossima contro il Sassuolo. Si spera nel recupero di Lookman per Milan-Atalanta.

A differenza di Osimhen, Lookman è rientrato ieri pomeriggio dalla Nigeria.