Atletico Madrid-Inter, le formazioni ufficiali: Simeone recupera Griezmann, Inzaghi con Thuram e Lautaro dal 1'

Ultime calcio - Sono ufficiali le formazioni di Atletico Madrid-Inter, ottavo di ritorno di Champions League che si giocherà in Spagna. Diego Simeone ritrova Griezmann e lo schiera dall’inizio, al fianco di Morata. Llorente a centrocampo con Koke e De Paul, in difesa c’è Savic con Witsel e Hermoso. Simone Inzaghi scioglie in salsa olandese i dubbi di formazione: De Vrij e Dumfries preferiti ad Acerbi e Darmian, tornano dal 1’ Pavard, Bastoni e Lautaro.

Atletico Madrid Inter formazioni ufficiali

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Griezmann, Morata. All. Diego Simeone.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Simone Inzaghi.