Ancelotti buongustaio, scelta da vero intenditore per il brindisi del suo compleanno: il Fiano di Vigne Guadagno[FOTO]

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha festeggiato nella meravigliosa isola di Capri in compaglia di aurelio De Laurentiis e ospiti di spicco del mondo del calcio. Il plurititolato tecnico partenopeo, ha scelto personalmente, per se e per i suoi ospiti, un ottimo vino irpino: il Fiano di Avellino DOCG di Vigne Guadagno.

L'azienda Vigne Guadagno ha le sue vigne in uno dei territori più vocati per il Fiano di Avellino, a Montefredane. Con i suoi cinque ettari a circa 450 metri di altezza esprime vini molto verticali, profondi e longevi.

