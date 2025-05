Al-Hilal pronto ad una proposta indecente per Osimhen, ingaggio stratosferico! Punta ad averlo già per il Mondiale per club

Calciomercato SSC Napoli - In prestito al Galatasaray, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen è una stella che l’Al-Hilal vorrebbe portare in Saudi, come annuncia il Corriere dello Sport.

“Per convincerlo a trasferirsi a Riyadh, dove tra l’altro ritroverebbe il suo amico Koulibaly, è pronto a offrirgli un ingaggio stratosferico, da 30-35 milioni a stagione. Una proposta indecente che Osi, ovviamente, sta valutando molto seriamente. Strizzando l’occhio, of course. L’impressione è che questa storia non andrà troppo oltre: sia la Juve sia l’Al-Hilal puntano a portarlo negli States al primo Mondiale per club”