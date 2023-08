Napoli Girona dove vederla in chiaro? Canale Tv e Streaming

Napoli Girona dove vederla in tv e streaming? La prossima partita da calendario del Napoli di Rudi Garcia si giocherà nelle prossime ore con questo nuovo test di Castel di Sangro. Amichevole Napoli Girona Tv e streaming in vista di quella che sarà poi la nuova stagione. Napoli Girona amichevole: dove vederla in Tv e Streaming? Su CalcioNapoli24 tutte le informazioni riguardo il Napoli e la prossima partita che si giocherà il 2 agosto alle ore 18:30.

Scopri come e dove vedere Napoli Girona in Tv e streaming. Dove si vede l'amichevole Napoli Girona in diretta Tv e streaming? La partita sarà visibile su Sky Sport (Canale 251). Sarà possibile seguirla su Sky per chi acquisterà la partita che sarà in pay per view. Sarà possibile guardare Napoli-Girone in diretta tv su Sky Primafila, dunque in pay per view, al canale numero 251 del satellite. Il costo per la visione della partita sarà di 9,99 euro.

Napoli Girona dove vederla in streaming Gratis - Dove guardare in diretta streaming Napoli Girona? La partita amichevole non sarà possibile seguirla in streaming scaricando l'app di Now Tv o Sky Go perché è in pay per view.

Napoli Girona amichevole 2023 in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.