Acerbi assolto, Lele Adani commenta con il silenzio sui social | VIDEO

Caso Acerbi-Juan Jesus, arriva anche la reazione dello storico ex calciatore e oggi opinionista Rai Lele Adani che ha commentato la vicenda e la sentenza che ha portato all'assoluzione di Acerbi con la via del silenzio in una storia su Instagram: “Vi farò una profonda, dettagliata ed esaustiva valutazione sul caso Acerbi. (Adani resta in silenzio per qualche secondo, ndr.). Viva il football!".