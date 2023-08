Abbonamenti SSC Napoli, anche i Fedayn scelgono di abbonarsi: solo un gruppo organizzato si defila | CN24

Ultime notizie SSC Napoli - Si va verso il pienone allo stadio Maradona anche nella prossima stagione, con la campagna abbonamenti che procede a gonfie vele. Stando alle ultime notizie, infatti, anche gli ultras hanno scelto di essere al fianco della squadra per tutta la stagione.

Come raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, infatti, arriva un'importante novità fronte tifo organizzato: anche gli ultras dei Fedayn hanno scelto di sottoscrivere la Fidelity Card della SSC Napoli e di abbonarsi in blocco, per essere presenti sugli spalti nella prossima stagione. Soltanto il leader Alessandro Cosentino, si vocifera, non avrebbe ancora sottoscritto la tessera del tifoso, e di conseguenza l'abbonamento.

Stesso discorso anche per altri gruppi organizzati che seguono il Napoli, mentre l'unico gruppo ultras tra Curva A e Curva B che ha scelto di non sottoscrivere la tessera sono i 'Vecchi Lions Napoli'.

