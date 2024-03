Italia U21, i convocati: c'è anche Ambrosino, la lista delle scelte del CT Nunziata

Ultime notizie Nazionale italiana - Il cammino della Nazionale Under 21 verso l'Europeo del 2025 riparte dall'Emilia-Romagna, e da due avversarie - Lettonia e Turchia - che a settembre avevano aperto il girone di qualificazione per la squadra di Carmine Nunziata. A differenza delle sfide di Jurmala e Kocaeli - dove l'Italia aveva conquistato un punto contro la Lettonia e tre contro la Turchia -, stavolta ci sarà il pubblico del 'Dino Manuzzi' di Cesena (venerdì 22) e del 'Paolo Mazza' di Ferrara (martedì 26) a sostenere gli Azzurrini in due partite fondamentali, le prime del 2024 dopo che a novembre era arrivato un preziosissimo pareggio in Irlanda contro la squadra che nella classifica del Gruppo A si colloca subito dietro l'Italia. Entrambe le partite avranno inizio alle 18.15, con diretta su Rai 2.

Sono 28 i convocati di Nunziata per il doppio appuntamento, con raduno nella serata di domenica 17 a Cesenatico: l'unica novità è rappresentata da Luis Hasa, centrocampista classe 2004 della Juventus, miglior giocatore dell'Europeo Under 19 vinto dall'Italia (1-0 in finale sul Portogallo, gol di Kayode, anche lui nella lista per le partite di Cesena e Ferrara) e che era stato convocato in Under 20 nelle precedenti finestre.

L'elenco dei convocati:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio);

Difensori: Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (San Gallo)

Centrocampisti: Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Chelsea), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Luis Hasa (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Braga), Matteo Prati (Cagliari), Franco Tongya (Aek Larnaca), Cristian Volpato (Sassuolo);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Catanzaro), Tommaso Baldanzi (Roma), Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari).

UEFA EURO UNDER 21 2025 - GRUPPO A

Venerdì 22 marzo

Ore 18: San Marino-Irlanda

Ore 18.15: ITALIA-Lettonia (diretta Rai 2)

Martedì 26 marzo

Ore 17: Norvegia-San MarinoÂ

Ore 18.15: ITALIA-Turchia (diretta Rai 2)

Classifica (tra parentesi le gare giocate): ITALIA (5) 11, Irlanda (5) 10, Norvegia (5) 9, Lettonia (7) 5, Turchia (5) 6, San Marino (5) 0

I PROSSIMI IMPEGNI DELL'ITALIA

Giovedì 5 settembre: Italia-San Marino

Martedì 10 settembre: Norvegia-Italia

Martedì 15 ottobre: Italia-Irlanda

