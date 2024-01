Costa d'Avorio-Nigeria, le formazioni ufficiali: Osimhen recuperato, gioca dal 1'

Ultime news nazionali - Costa D'Avorio-Nigeria è il match della 2ª giornata del Gruppo A della Coppa d'Africa, in campo alle ore 18:00 italiane. Ed è recuperato Victor Osimhen, schierato dal CT Peseiro dall'inizio nella formazione ufficiale.

Formazioni ufficiali Costa d'Avorio Nigeria

Di seguito le formazioni ufficiali di Costa D'Avorio-Nigeria con Osimhen dal 1':

Costa d'Avorio : Fofana, Aurier, Ndicka, Diomande, Konan, Fofana, Sangare, Kessie, Kouame, Boga, Krasso.

: Fofana, Aurier, Ndicka, Diomande, Konan, Fofana, Sangare, Kessie, Kouame, Boga, Krasso. Nigeria (4-2-3-1): Nwabili; Aina, Troost-Ekong, Ajayi, Sanusi; Onyeka, Aribo; Iwobi, Chukwueze, Lookman; Osimhen

Un match fondamentale per il cammino in Coppa d'Africa della nazionale di Victor Osimhen: nell'altro match, infatti, la Guinea Equatoriale è salita a 4 punti in classifica dopo 2 gare, battendo per 4-2 la Guinea-Bissau. E quindi la Nigeria è "obbligata" a fare punti e non perdere con la Costa d'Avorio, per continuare il suo percorso puntando al passaggio agli ottavi. Ricordiamo infatti che oltre alle prime due, passano le migliori quattro terze dei sei gironi (dopo un raffronto che le metterà in ordine per punti totalizzati, numero di vittorie, differenza reti, gol fatti ed eventualmente subiti). Ecco la classifica:

Guinea Equatoriale 4 punti Costa d'Avorio 3 punti* Nigeria 1 punto* Guinea-Bissau 0 punti

*una gara in meno