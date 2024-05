Spiezia: "AIA e FIGC animi bollenti: la Serie A fa capo a De Laurentiis e Cairo"

Notizie Calcio - A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Michele Spiezia, giornalista: "Il termometro della stagione nell’ambiente arbitrale e federale sta crescendo moltissimo. Ci sono le elezioni entro la fine dell’anno per il Consiglio Federale col rinnovo del quadriennio Olimpico e entro maggio 2025 si dovrà eleggere anche il Presidente del CONI. Tutte le Federazioni dovranno presentarsi rinnovate negli organici. La questione arbitrale è diventata ancora piu scottante perché la Lega di Serie A vorrebbe sottrarre al controllo Federale la componente AIA che ha una partecipazione Federale del 2%, svincolarla e renderla una categoria di professionisti indipendente dalla Federazione, ma dipendente della Serie A. C’è un grandissimo scontro tra Gravina e l’ala cui fanno capo De Laurentiis e Cairo, con Lotito che fa un po’ il gioco dell’uno e dell’altro.

Trentalange? Questo comitato Nazionale degli arbitri è il secondo nel quadriennio Olimpico. Il primo aveva visto l’elezione di Trentalange successivamente crollato dopo la questione D’Onofrio ed è stato eletto Pacifici con gli stessi Consiglieri che erano in quota con Trentalange. Nel corso dell’ultimo anno, si è completamente spaccato: i componenti sono 9 e 5 fanno riferimento a Pacifici, 4 fanno riferimento a Trentalange. Un paio di quei 5 si stanno guardando intorno per capire se Trentalange possa ottenere le elezioni. In più, c’è la probabile nascita di un terzo polo tale da poter sbarigliare le armi da un lato e dell’altro. Gravina ha la preferenza di confermare Rocchi e chiamare Orsato al suo fianco, queste elezioni che sarebbero dovute essere indotte entro la fine dell’anno, sono state bloccate e di qui un nuovo scontro.

Gravina Out? Al momento no. Il calcio italiano ha aumentato il proprio gap rispetto alle altre leghe e i problemi nelle categorie inferiori continuano e succedono sempre nuove cose. Il calcio italiano è poco credibile e il capo del calcio italiano si limita a dichiarazioni di facciata. Salernitana? Iervolino e De Laurentiis hanno fatto a gara a chi ne sbagliava di più. Drammatico il fallimento economico della Salernitana che ha l’ottavo monte ingaggi della Serie A e si trova sul fondo della classifica".