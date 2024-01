Coppa d'Africa, passa Anguissa: sarà sfida con Osimhen in Nigeria-Camerun agli ottavi!

Ultime news nazionali - Con un match durato 100', finisce 2-3 in rimonta e con il 3-3 annullato al 95' ai padroni di casa, il match Gambia-Camerun: con questo risultato, la nazionale di Frank Zambo Anguissa conquista gli ottavi di finale. Un'impresa, quella del Camerun che all'85' perdeva 2-1 ed era fuori dalla competizione. Nel finale, ha trovato il 2-2 all'87' e il gol-vittoria al 91' con la rete di Wooh.

Coppa d'Africa: è Osimhen vs Anguissa

E indovinate chi affronterà Anguissa in Coppa d'Africa agli ottavi? Il suo compagno di squadra, Victor Osimhen: sarà Nigeria-Camerun il match degli ottavi di finale, perché la seconda in classifica del Gruppo B (Nigeria) da tabellone è accoppiata con la seconda del Gruppo C (il Camerun). E con la vittoria del Senegal in casa della Guinea, si piazza 2ª in classifica la nazionale di Anguissa che dovrà vedersela con il suo compagno al Napoli, Victor Osimhen.

Quando si gioca Nigeria-Camerun?

Ma quando giocheranno Osimhen e Anguissa contro in Nigeria-Camerun? Il match è in programma sabato 27 gennaio alle ore 21, il giorno prima di Lazio-Napoli all'Olimpico dov'è praticamente impossibile recuperare almeno uno fra Anguissa e Victor Osimhen. Mentre per Napoli-Verona, l'obiettivo potrebbe essere averne uno dei due (quello eliminato) a disposizione, per il match di domenica 4 febbraio ore 15:00.