Napoli-Girona Top & Flop: Simeone suona la carica, Lobotka di classe! Ostigard horror, Kvaratskhelia ci prova

Napoli-Girona è la quarta uscita ufficiale stagionale della squadra 2023/24 di mister Rudi Garcia, che ha messo in mostra qualche calciatore più di altri. Non ha molto senso fare delle vere e proprie pagelle in occasione dei primi match, tuttavia è giusto provare ad analizzare quale prestazione singola ha convinto di più… E quale meno.

Napoli-Girona Pagelle: i TOP & FLOP

Di seguito i calciatori che più hanno messo in mostra le proprie qualità nel corso di Napoli-Girona. Chi sono i migliori in campo? Andiamolo a scoprire.

TOP

Simeone - È il punto di riferimento del reparto offensivo, si danna l’anima e fa a sportellate con David Lopez. Poi ci prova anche dalla distanza, guadagnandosi un corner, e scaraventa di potenza il rigore del pari.

Lobotka - Ricordate quando andava a pressare il portatore di palla avversario? Lo fa anche nell’azione che porterà Zerbin a servire un pallone che Zedadka doveva solo buttare in rete. Com’è bello comunque vederlo posizionarsi sempre nel modo giusto, imbucando per compagni in spazi che altri non possono vedere.

Kvaratskhelia - Non c’è niente da fare, ammalia già solo toccando palla: il pubblico esulta dopo un doppio sombrero a due avversari. Tenta di servire Olivera di tacco, palla lunga. Ci prova, anche al limite dell’egoismo, ma almeno tenta la giocata.

Folorunsho - Menzione d'onore: si incunea bene sulla sinistra, facendo valere il suo fisico: che sia per un suggerimento a Lozano, sprecato, oppure per guadagnarsi il rigore.

FLOP

Ostigard - Molto grave l’errore che permette a Stuani di andare dritto dritto verso la porta di Gollini, leggero e poco attento. Poi al 36’ sgroppata per vie centrali e suggerimento sballato per un compagno.

Zedadka - Lascia esterrefatti il tentativo fallito davanti a Juan Carlos, infatti i tifosi restano a bocca aperta e non mormorano nemmeno il disappunto.