Gazzetta - Natan non credibile nell’interpretazione di Kim, non è colpa sua se il Napoli ha subito 20 gol in più

Calciomercato SSC Napoli - Sul Napoli del futuro pende la scelta dell’allenatore: dal calcio di Conte a quello di Pioli, ad esempio, c’è parecchia differenza. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Più difficile intravedere la squadra che sarà, ma chiunque venga, dovrà ricostruire la spina dorsale che è stata e sarà sfilata via:

“Difensore centrale, mezz’ala, centravanti. Natan non è stato credibile nell’interpretazione del coreano Kim, non è colpa sua se il Napoli ha subito 20 gol in più, ma davanti a Meret serve altra solidità. Zielinski si porterà via qualità preziosa in rifinitura. Ancora più difficile riempire la voragine tecnica e affettiva che lascerà Osimhen”